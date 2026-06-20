Ukkosrintama saapuu Suomeen myöhään lauantaina.
Suomeen saapuu myöhään lauantaina ukkosrintama. MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo ukkosen saapuvan lännestä.
– Ruotsissa on rytissyt tänään monessa paikassa. Sama rintama saapuu mahdollisesti hyvin myöhään tänään maan länsiosaan, Mäntykannas kertoo.
Ukkonen liikkuu yön aikana Suomen yli kohti itää.
– Voimakkaita sateita ja ukkoskuuroja voi tulla Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin yllättävällä alueella, Mäntykannas tarkentaa.
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Sunnuntai-iltaan mennessä rytinöiden pitäisi olla kutakuinkin ohi. Itärajan tuntumassa voi vielä ukkostaa sunnuntai-iltanakin.
Ensi viikosta on tulossa tätä viikkoa viileämpi.
– Sunnuntai on viimeinen hellepäivä hetkeen. Ensi viikolla sää viilenee päivä päivältä. Useana päivänä 20 astetta on tiukassa.