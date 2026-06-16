Juhannusaattona Suomessa on luvassa "poutaisempi jakso", sanoo meteorologi Joonas Koskela.

Juhannusviikko alkaa epävakaisena, mutta juhannusaattona kelpaa juhlia sään puolesta.

– Tällä hetkellä voisi sanoa, että ei paha, toteaa meteorologi Joonas Koskela.

Keskiviikkona juhannuksen menoliikenteen käynnistyessä on luvassa sateita Kaakkois-Suomeen itärajan tuntumaan. Paikoittain sadetta voi tulla jopa 40 millimetriä vuorokauden aikana.

Koskela muistuttaa huomiomaan sateen vaikutukset menoliikenteessä. Tien pinnalle kertyvä vesi aiheuttaa vesiliirtovaaraa ja rankkasade huonontaa näkyvyyttä huomattavasti.

– Ei kannata jonossa ajella ihan tappituntumalla.

Torstain menoliikenteen tieltä sateet väistyvät ja luvassa on "huomattavasti miellyttävämpi sää".

Aaton jälkeen mahdollisia sateita

Juhannusaaton sää on vaihdellut viimeisissä ennusteissa, mutta Koskelan mukaan esimerkiksi Etelä-Suomessa päästään reilun 20 asteen lämpötiloihin. Juhannusaatolle osuu "poutaisempi jakso".

Kartalla on muutamia pisaroita lännessä ja etelässä, jotka Koskelan mukaan on laitettu varmuuden vuoksi.

– Paikallisia kuuroja voi olla jossakin liikkeellä, hän sanoo.

Juhannuspäivänä lauantaina Suomeen on saapumassa ennusteen mukaan sateita.

– Tässä ennusteessa on kyllä sitten jo selvästi epävarmuutta, että ei tarvitse ottaa täytenä totuutena, Koskela huomauttaa.

Sunnuntain paluuliikenteen aikana sateet osuvat pohjoiseen. Koskela ohjeistaa alueella lomailevia käyttämään sadetutkaa paluumatkan suunnitteluun.

Koskela arvioi, että säässä on havaittavissa juhannuksen jälkeen merkittävän laatuinen muutos.

Forecan kuukausiennusteen mukaan juhannuksen jälkeisellä viikolla on mahdollisuus paikoin keskimääräistä viileämmälle säälle, mutta lämpötilat ja sademäärät ovat lähellä tavanomaista.