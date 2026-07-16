Poliisi etsii henkilöä, joka saattaa olla silminnäkijä 21. kesäkuuta Tammisaaressa sattuneessa kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa.
Kyseistä henkilöä ei epäillä mistään rikoksesta, vaan poliisi toivoo saavansa häneltä lisätietoja tapahtumien kulusta.
Turma sattui Raaseporin Tammisaaressa sunnuntaina 21. kesäkuuta noin kello 12:40.
Onnettomuus sattui valtatiellä 25 Horsbäckin teollisuusalueen kohdalta hieman Karjaan suuntaan, ja siinä kuoli yksi ihminen.
Tutkinnassa selvitetään tapahtumien kulkua, ja osana tätä kuullaan myös sivullisia.
Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikalla olleen auton kameratallenteelle on tallentunut toinen ajoneuvo, jonka kuljettaja on saattanut nähdä onnettomuuden.
Poliisi pyytää nyt kyseisen auton kuljettajaa ottamaan yhteyttä.
Poliisi korostaa, että kuljettajaa tavoitellaan ainoastaan mahdollisen silminnäkijän roolissa, koska poliisi ei ole muilla keinoin saanut selville hänen henkilöllisyyttään.