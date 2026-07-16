– Kun tulin Lapista eikä minulla ollut vielä asuntoa Helsingistä, asuimme reilun kuukauden yhdessä Lahdessa. Siitä sai jo vähän osviittaa siitä, millaista se tulee olemaan, ja sen takia pystyi tekemään päätöksen (yhteenmuutosta), koska kevät meni niin kivasti. Tiesimme, että dynamiikkamme toimii tosi hyvin yhdessä asuessa, Jenni sanoo.