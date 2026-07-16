Jenni ja Ilmari asustavat yhdessä kesän yli.
Love Island Suomi -ohjelman viimeisimmän, kesäkuussa päättyneen kauden voittaneet Jenni ja Ilmari ovat muuttaneet saman katon alle. Ilmari muutti kesä-heinäkuun taitteessa Lahdesta Jennin luo Helsinkiin.
Pariskunta kertoo MTV Uutisille, että he asuvat avoliitossa kesän yli, kunnes Jenni muuttaa talvikaudeksi töiden perässä Lappiin.
Ajankohta saman katon alle muuttamiselle oli otollinen, sillä Ilmari sai koulupaikan Helsingistä ja irtisanoutui sen myötä työstään Lahdessa. Hän aloittaa syksyllä opinnot Helsingissä Laajasalon opiston mediakoulutuksen linjalla.
– Emme halunneet hätiköidä yhteenmuuttoa, mutta kun Jennillä on tämä kämppä alkusyksyyn saakka, niin turhaan me varsinkin opiskelijana pidämme kahta kämppää, Ilmari sanoo.
Jenni ja Ilmari voittivat Love Island Suomi -ohjelman kuudennen kauden.
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Kesän jälkeen Jennin muuttaessa Lappiin Ilmarilla on edessään asunnonmetsästys, sillä Jennin määräaikaisena vuokraaman asunnon vuokrasopimus päättyy.