



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Poliisi-Ella jätti työnsä kiusaamisen vuoksi – kertoo nyt MTV:lle, mitä tapahtui 10:28 Irtisanoutunut poliisi-Ella Huomenta Suomessa: "Olen ollut tosi yksin" Julkaistu 16.07.2026 09:47 Piia Turunen Ella Varis kertoi Huomenta Suomessa kiusatuksi tulemisesta ja yksin jäämisestä irtisanouduttuaan poliisin työstään. Sosiaalisesta mediasta tunnettu poliisi Ella Varis kertoi tällä viikolla irtisanoutuneensa työstään poliisina työpaikkakiusaamisen takia. – Haluan antaa kasvot tälle ilmiölle, koska tiedän, että tämä on niin yleistä – ei pelkästään poliisissa, vaan ihan sairaan monessa työpaikassa, työyhteisössä ja koulussa, Varis kertoi Huomenta Suomessa torstaina. Varis kertoo saaneensa satoja kommentteja ihmisiltä, jotka samastuvat hänen tarinaansa. Lounais-Suomen poliisissa palvellut Varis alkoi tammikuussa 2025 osana työtään tehdä sosiaalisen median sisältöä poliisin virallisille tileille. Samana keväänä hän meni TikTokiin, jossa hänen videonsa levisivät nopeasti viraaleiksi. Ella Varis kertoi työpaikkakiusatuksi joutumisesta Huomenta Suomessa. – Olen saanut vihakommentointia ulkopuolelta alusta saakka hirveän paljon. En voi erottaa, mikä kaikki on tullut yhteisön ulkopuolelta ja mikä yhteisön sisältä, mutta kyllä se sisäinen kiusaaminen, tosi raju kritiikki ja vihakommentointi alkoi samoihin aikoihin, Varis sanoo.

Ella Varis kertoo työpaikkakiusaamisesta poliisissa | MTV Uutiset

– Työni vähättelyä, sen jatkuvaa kyseenalaistamista, selän takana puhumista, haukkumista. Somessa anonyymejä vihakommentteja, jotka ovat tulleetkin kollegoilta, Varis kuvailee kiusaamista.

Lopulta hänestä tehtiin poliisin sisällä myös kanteluja tai ilmiantoja.

– Mutta en pidä niitä edes niin relevantteina kuin kokonaisilmapiiriä, jossa tuntui, että sitä kiusaamista tulee vähän kaikkialta.

Ilmiannoissa väitettiin, että Varis pyrkii hyötymään asemastaan poliisina taloudellisesti sosiaalisen median näkyvyydellä. Variksen mukaan asiat käytiin läpi työnantajan kanssa ja todettiin perusteettomiksi.

– Minulla on ollut sivutoimilupa kaikkeen muuhun toimintaan, mitä olen tehnyt siviilissä. Haluan alleviivata, että tosi monella poliisilla on sivutoimilupa ja tosi moni tekee montaa duunia päällekkäin. Se on kaikki ollut työnantajan sallimaa.

Naiseus yksi syy

Varis uskoo, että hänestä tuli kiusattu, koska hänen työnsä oli yhteisön sisällä poikkeavaa.

– Ei tavallaan kukaan, paitsi meidän [muutaman hengen] tiimi, ole tehnyt sellaista työtä, mitä minä olen tehnyt ja ollut tällaisessa positiossa, Varis sanoo.

Varis uskoo syyn liittyvän myös "todella paljon" naiseuteen.

– Että nuorena naisena on esillä niin miehisessä, maskuliiniseksi mielletyssä organisaatiossa. Se herättää väistämättä vähintään kyseenalaistamista. Taitojani, osaamistani ja kykyjäni on kyseenalaistettu.

Näin poliisi kommentoi

Huomenta Suomi pyysi haastattelua varten kommentteja poliisilta. Tapausta suostuttiin kommentoimaan kirjallisesti.

Lounais-Suomen poliisin hallintopäällikön Jussi Helesvirran mukaan poliisihallinnossa ei sallita minkäänlaista häirintää tai muutakaan epäasiallista kohtelua, eikä Lounais-Suomen poliisilaitoksessa ole tunnistettavissa vaikenemisen kulttuuria vaan pyritään avoimeen keskusteluun.

Varis on asiasta eri mieltä.

– Valitettavasti poliisissa yleisesti on aika vahva vaikenemisen kulttuuri. Se liittyy todella hiearkkiseen organisaatioon, jossa joutuu ehkä jollain tavalla pelkäämään oman position puolesta. Yksilöllä ei ehkä ylipäätään ole siinä järjestelmässä niin vahvoja vaikuttamismahdollisuuksia.

– Ei uskalleta vaikka kahvihuoneessa puuttua siihen, että muut tavallaan dissaavat ja naureskelevat ja haukkuvat vaikka minun videoitani. Ei tavallaan uskalleta sanoa vastaan, Varis sanoo.

Varis sanoo tuoneensa kiusaamisasiaa työnantajan tietoon yli vuoden.

– Olen pyytänyt apua sitkeästi vuodesta 2025 saakka, mutta koen, että en ole riittävää apua ja nimenomaan tukea ja ymmärrystä saanut.

"Olen ollut tosi yksin"

Lounais-Suomen poliisin viestintäpäällikkö on kertonut medialle, että Varikseen liittyvä kiusaaminen saatettiin poliisilaitoksen tietoon keväällä, mutta asian käsittely estyi hänen irtisanoutuessaan.

– Olen ollut keväällä pidemmällä sairauslomalla nimenomaan tämän kiusaamisen takia.

– Lopulta olen päätynyt irtisanoutumaan sen takia, että en ole saanut riittävää tukea tai ymmärrystä.

Varis kertoo, että hänelle soitettiin Lounais-Suomen poliisilaitoksen johdon puolesta muutama päivä hänen irtisanoutumisensa jälkeen.

– Koko tämän ajan, kun kiusaamista on ollut, olen kokenut, että olen ollut tosi yksin. Ja tavallaan koen edelleenkin, Varis summaa surullisena.