- Tee ensin lettutaikina. Vatkaa munat, sokeri ja suola. Lisää kaikki loput taikinan ainesosat parissa erässä ( ei vichya) ja vatkaa samalla. Lisää jauhoja, jos taikina jää liian juoksevaksi.
- Anna turvota 15min ja lisää sitten vichy-vesi.
- Paista jauheliha rapeaksi ja lisää mausteita oman maun mukaan.
- Paista lettuja rasvoitetulla pannulla.
- Vatkaa kerma, jos et käytä valmiskermavaahtoa. Kermavaahdon on oltava makeaa, joten vatkattavaan kermavaahtoon lisätään sokeria oman maun mukaan.
- Laita valmiin letun päälle jauhelihaa ja pursota päälle kermavaahtoa. Kääri lettu rullalle ja nauti lämpimänä.