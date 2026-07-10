Venezuelan kesäkuussa tapahtuneet maanjäristykset aiheuttivat mittavia tuhoja.
Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3 900:aan. Asia selviää maan hallinnon torstaina julkaisemista luvuista.
Reilu kaksi viikkoa sitten tapahtuneissa järistyksissä loukkaantui liki 17 000 ihmistä. Lisäksi lähes 18 000 ihmistä menetti kotinsa.
Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, mutta pelastusryhmät ovat jo pääosin päättäneet eloonjääneiden etsinnät.
Virallista arviota kateissa olevien määrästä ei ole kerrottu. YK arvioi kaksi päivää järistysten jälkeen, että 50 000 ihmistä olisi kateissa.