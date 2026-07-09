Syyrian sisäministerin mukaan Damaskoksen pommi-iskuista epäillyn solun jäsenet on otettu kiinni. Tiistaina tapahtuneissa kahdessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja kymmeniä haavoittui.
Syyrian sisäministerin Anas Khattabin mukaan tekijöiden henkilöllisyys sekä heidän roolinsa pommi-iskuissa kerrotaan, kun ne on selvitetty.
Pommit räjähtivät lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittui. Macron ei ollut räjähdysten aikaan hotellilla vaan matkalla tapaamaan Syyrian presidenttiä Ahmed al-Sharaata.