Ajatollah Ali Khamenein hautajaisseremoniat kestivät useita päiviä.
Iranin entinen ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtionmedia.
Khamenein ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina tuhannet ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia.
Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia.
Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa.