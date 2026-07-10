Tiistaina tapahtuneissa kahdessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja kymmeniä haavoittui.

Syyriassa Damaskoksen pommi-iskusta epäillyillä on yhteyksiä terroristijärjestö Isisiin. Asiasta kertoo syyrialainen turvallisuusviranomainen.

Tiistaina tapahtuneissa kahdessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja kymmeniä haavoittui. Pommit räjähtivät lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittui. Macron ei ollut räjähdysten aikaan paikalla.

Syyrian sisäministeri kertoi aiemmin, että pommi-iskusta epäillyn solun jäsenet on otettu kiinni. Tekijöiden henkilöllisyys sekä heidän roolinsa iskussa kerrotaan, kun ne on selvitetty.