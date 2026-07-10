Espanjan Almerian kaupunkia lähellä olevaa maastopaloa sammutti toistasataa pelastajaa.
Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria, kertovat maan viranomaiset. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut.
Toistasataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston.
Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta.