Venetsuelan voimakkaiden maanjäristysten uhriluku on jälleen kasvanut.
Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3 300:aan. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista.
Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa.
Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista.
Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella.