Kymmeniätuhansia rakennuksia on romahtanut tai vaurioitunut tuhoisten maanjäristysten jälkeen. MTV Uutiset seuraa Venezuelan tilannetta tässä artikkelissa.

Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston Nasan satelliittikuvista keräämään dataan.

Toivoa eloonjääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. Tämä johtuu siitä, että 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen.

YK on kertonut lähettävänsä Venezuelaan 10 000 ruumispussia.

Ainakin 1 700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järistyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniätuhansia ihmisiä on kateissa.

Aikaisemman seuranta-artikkelin löydät tästä.

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