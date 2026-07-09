Helena Petäistön kollegat muistelevat Petäistöä lämmöllä. Koostimme tähän juttuun työmuistoja Petäistöstä.
MTV Uutisten entinen uutisankkuri Keijo Leppänen kuvailee Petäistöä todella rohkeasti kantaa ottavaksi asiantuntijaksi.
Leppäsen mukaan Petäistö eläkkeelle jäätyään omasi valtavan eurooppalaisen tietopääoman ja ryhtyi kysytyksi luennoitsijaksi, jonka Eurooppa-tietämys paitsi teehuoneista ja matkakohteista myös Euroopasta ja suurvaltapolitiikasta täytti salit.
– Kulki paikasta toiseen ja ei ihan täyttänyt saleja vaan mykisti sillä tietämyksellään.
– Hän oli valtavavn suora ja valtava rohkea sanomaan.
Petäistö myös tunsi oman arvonsa.
Rauli Virtanen:
Ympäri maailmaa konfliktialueilta vuosikymmeniä raportoinut toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen kertoo järkyttyneensä luettuaan Petäistön menehtymisestä.
Virtanen muistelee Petäistöä "ehdottomasti kosmopoliittina". Petäistö ja Virtanen työskentelivät samaan aikaan useiden vuosien ajan MTV Uutisissa.
– Huikea Ranskan ja ranskalaisuuden asiantuntija. Arvostin hänen laajaa verkostoaan ja sitä, miten hän ansiokkaasti ja taitavasti sukkuloi eri päättäjien ja poliitikoiden välillä, Virtanen kertoo puhelimitse.
– Se on hieno taito, jota kaikilla suomalaisilla ei ole.
Mari Karppinen:
MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että sekä hän että Petäistö olivat Oulun suunnilta, mikä näkyi usein keskusteluissa.
– Muistan, kun uutena kesätoimittajana sain olla Helenan apukätenä Pasilassa hänen valmistautuessaan suoraan lähetykseen Pariisissa. Minua jännitti soittaa arvostetulle konkarille, mutta hän ei olisi voinut olla mukavampi.
Karppinen muistelee, miten Petäistö myöhemmin onnitteli häntä sydämellisesti valinnasta Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajaksi.
– Hän iloitsi valinnastani ja kirjoitti, että oululaisena tulisin olemaan Jenkeissä "ihan ölövinä". Helena oli ylpeä pohjoissuomalaisista juuristaan, kuten minäkin, ja puhuimme usein siitä, että vaikka Oululla ei ollut omaa kirjeenvaihtajaa, sentään meitä oululaisia oli kirjeenvaihtajina maailmalla.
MTV Uutisten Kitta Kohonen kertoo tavanneensa Helenan kanssa viimeisen kerran iltapäiväteellä toukokuun lopussa.
– Hän oli oma säteilevä itsensä ja maailman hauskinta seuraa. Keskusteluaiheet vaihtelivat teestä kansainväliseen politiikkaan. Helenan kontaktiverkosto oli uskomattoman laaja ja yhteydet Ranskaan edelleen tiiviit, vaikka viimeiset elinvuotensa Helena asui Suomessa.
Kohosen mukaan Helena oli ystävilleen aina lämmin, ystävällinen ja avulias.
– Kun nuorena toimittajana muutin Brysseliin, hän vei minut lounaalle. Ohjeisti, neuvoi ja silloinkin hauskuutti jutuillaan. Helena esiintyi täysille saleille ympäri Suomea loppuun saakka eli teki sitä, mitä rakasti. Ja yleisö rakasti häntä.
– Toukokuun iltana puhuimme myös kuolemasta. Ensimmäistä kertaa ikinä. Silloin en arvannut kuinka pian tulisinkaan kaipaamaan ihanaa ystävä, joka kaivoi tapaamisemme lopuksi korivetolaukustaan jälleen kerran lahjan - teetä ja kirjan.
Tänään illalla kohotimme Helenalle maljan. Merci pour tout. Kiitos kaikesta.
Jukka Auramies:
MTV Uutisten uutispäällikkö Jukka Auramies muistaa Petäistön terävänä kirjoittajana.
Auramies pääsi eturivipaikalta julkaisemaan Petäistön milloin mistäkin päin maailmaa lähetettyjä kolumnejaan MTV Uutisten lukijoille.
Vielä juhannuksena Auramiehen ollessa vuorossa Petäistö lähetti hänelle Whatsapp-viestin, jossa lohdullisesti kertoi, että "hänellä (Petäistöllä) meni 25 juhannusta EU-huippukokouksessa".
Auramies kertoo, että Petäistö ei säästellyt kolumneissaan sanojaan ja kritiikkiä esimerkiksi presidentti Donald Trumpia ja muita valtion ja -politiikanjohtajia kohtaan.
– Niitä julkaisi enemmän kuin mielellään.
Janne Hopsu
MTV Uutisten ulkomaantomittaja Janne Hopsu luonnehtii Petäistöä Euroopan teräväksi ja suomalaisen huumorintajuiseksi ranskalaisuuden läpivalaisijaksi, joka auttoi ja nuorta kollegaa.
– Helenan itseironiset tarinat ja juorut olivat aina hersyviä, Hopsu muistelee.
Hopsu kertoo uutisen Petäistön menehtymisestä olleen järkytys.
– Vasta juhannuksena toivottelimme hyvää keskikesää whatsappissa, ja taas sain päivän El Paísin samassa kanavassa. Vielä on kaapissa Helenan antamaa teetä.
Mirja Kivimäki
MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki luonnehtii Helena Petäistöä koko Kansan tuntemaksi suureksi TV-journalistipersoonaksi.
– Sellainen, joita harvoin tuli vastaan takavuosinakaan ja jollaisia ei välttämättä tässä nykymaailmassa enää pääse syntymäänkään.
– Todella hyvä toimittaja ja sen ohella voimakas ja eloisa ihminen, joka oli läsnä ja paloi isolla liekillä. Siinä itsevarmuudessa ja asenteessa on jotain vastaansanomatonta, ja paljon Helenassa on opittavaa vielä nykyisellekin journalistisukupolvelle.
Ylen Heikkilä: Suunnannäyttäjä
Ylen Annastiina Heikkilä muistelee Facebookissa, että hänelle Helena Petäistö oli ihminen, jonka tuki jäi toimittajan uralla pysyvästi mieleen.
– Meille kollegoille hän oli suunnannäyttäjä, jonka asiantuntemusta, sivistystä ja tinkimätöntä ammattitaitoa arvostettiin laajasti.
– Kun muutin Pariisiin kirjeenvaihtajaksi, sain huomata, että suuren ammattilaisen lisäksi Helena oli poikkeuksellisen lämmin ja avulias kollega. Hän auttoi, neuvoi ja kannusti.
Heikkilä muistelee, miten kansainvnälisissä lehdistötilaisuuksissa he muun muassa vaihtelivat kuulumisia ja kokemuksia. Myöhemmin heitä yhdisti myös kirjoittaminen.
– Ihailin Helenan laajaa sivistystä, uteliaisuutta ja kykyä hahmottaa Euroopan suuret muutokset. Hän oli tyylikäs sanan kaikissa merkityksissä: tavassaan kirjoittaa, esiintyä ja kohdata ihmiset.
Olen valtavan kiitollinen siitä, että tiemme kohtasivat. Lepää rauhassa, Helena. 🤍
Heikkilän kuvamuisto Helsingin kirjamessujen jatkojuhlilta vuodelta 2019. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Ripsa Koskinen-Papunen:
Muistan Petäistön tiukkana toimittajana, jolla oli kyky saada haastatteluja tai kommentteja vallan huipulta. Hän halusi kertoa kovia uutisia ja näki vaivaa juttujensa eteen. Helenalla riitti kiinnostusta maailman politiikkaan hänen elämänsä loppuun saakka.
Muistan Helenan myös "ranskalaisena" naisena, joka esiintyi aina tyylikkäänä ja tyylikkäästi. Helena arvosti sivistystä eikä sietänyt moukkamaista käytöstä. Hän tiesi oman arvonsa, oli suorapuheinen, mutta myös kannustava ja ystävällinen.
Urani alkuvuosina sain Helenalta suuren luottamuksen osoituksen, kun hän pyysi minua ja toista Maikkarin nuorta naistoimittajaa asuntonsa vahdiksi Parisiin, kun hän lomaili Suomessa.
Meille tuo tehtävä oli suuri ilo ja kunnia, mutta sen verran jännitimme Helenaa, että siivoisimme asunnon supertarkkaan lähtiessämme ja silitimme vielä kokolattiamaton karvatkin samaan suuntaan, ettei tulisi moitteita. Ostimme myös kukkia ja shampanjaa kiitokseksi.
Helena kiitti meitä asunnon hyvästä huolehtimisesta ja shampanjasta. Muuta hänelle ei kuulemma olisi kannattanut ostakaan. Ei tietenkään.
Heli Uusimaa:
MTV Uutisten uutissuunnittelija Heli Uusimaa kertoo:
Minulle Helena oli ennen kaikkea Eurooppalainen, joka rakasti syvästi kotimaataan. Helena oli erinomainen tarinankertoja. Fantastiset tarinat saattoivat olla pitkiäkin, mutta aina toivoin ettei tarina loppuisi. Loppuhuipennuksen tultua nauru raikui.
Tinkimätön eleganssi ympäröi Helenaa. Hän seurasi tarkkaan ranskalaista muotielämää ja se näkyi aina viimeisteltyjä tyylikkyytenä. Toimituksen keltanokkana muistan, miten Helena tuli joululomalle Pariisista Suomeen toimituksen kautta. Toimituksessa hän avasi suuren matkalaukkunsa, josta pöllähti huumaava ranskalaisten juustojen tuoksu. Se toi terveiset suuresta maailmasta.
Ystävien kesken ajattelimme Helenan ikuiseksi. Helena on poissa, mutta vertaansa vailla oleva ura ja ne fantastiset tarinat ovat ikuisia.
Elina Valtosen muistelut
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kirjoittaa Instagramissa, että Petäistö oli hänelle ystävä ja ikoni, joka tunsi Pariisin kuin omat taskunsa. Myös Valtonen kuvailee Petäistön olleen esimerkki muille.
– Helena analysoi ulkopolitiikkaa tarkkanäköisesti ja toi eurooppalaiset käytäväkeskustelut koko kansan tietoon.
Valtonen jakaa myös erään muiston.
– Viime vuonna Helenan äiti nukkui pois, ja Helena kirjoitti minulle näin: ”Äidiltä perin pohjalaisen sisun ja sinnikkyyden. Äiti osasi aina kannustaa minua, sillä hän itse meni niin pitkälle kuin omista lähtökohdistaan sota-ajan nuorena onnistui pääsemään. Erinomainen esimerkki minulle läpi elämän.”
Joonas Mustonen työskentelee MTV Uutisissa etusivu- sekä uutistoimittajana. Mustonen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä meillä Suomessa ja muualla maailmassa. Mustoseen voit olla yhteydessä sähköpostitse joonas.mustonen@mtv.fi.