Helena Petäistön kollegat muistelevat Petäistöä lämmöllä. Koostimme tähän juttuun työmuistoja Petäistöstä.

MTV Uutisten entinen uutisankkuri Keijo Leppänen kuvailee Petäistöä todella rohkeasti kantaa ottavaksi asiantuntijaksi.

Leppäsen mukaan Petäistö eläkkeelle jäätyään omasi valtavan eurooppalaisen tietopääoman ja ryhtyi kysytyksi luennoitsijaksi, jonka Eurooppa-tietämys paitsi teehuoneista ja matkakohteista myös Euroopasta ja suurvaltapolitiikasta täytti salit.

– Kulki paikasta toiseen ja ei ihan täyttänyt saleja vaan mykisti sillä tietämyksellään.

– Hän oli valtavavn suora ja valtava rohkea sanomaan.

Petäistö myös tunsi oman arvonsa.

Rauli Virtanen:

Ympäri maailmaa konfliktialueilta vuosikymmeniä raportoinut toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen kertoo järkyttyneensä luettuaan Petäistön menehtymisestä.



Virtanen muistelee Petäistöä "ehdottomasti kosmopoliittina". Petäistö ja Virtanen työskentelivät samaan aikaan useiden vuosien ajan MTV Uutisissa.



– Huikea Ranskan ja ranskalaisuuden asiantuntija. Arvostin hänen laajaa verkostoaan ja sitä, miten hän ansiokkaasti ja taitavasti sukkuloi eri päättäjien ja poliitikoiden välillä, Virtanen kertoo puhelimitse.



– Se on hieno taito, jota kaikilla suomalaisilla ei ole.

Mari Karppinen:

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että sekä hän että Petäistö olivat Oulun suunnilta, mikä näkyi usein keskusteluissa.

– Muistan, kun uutena kesätoimittajana sain olla Helenan apukätenä Pasilassa hänen valmistautuessaan suoraan lähetykseen Pariisissa. Minua jännitti soittaa arvostetulle konkarille, mutta hän ei olisi voinut olla mukavampi.

Karppinen muistelee, miten Petäistö myöhemmin onnitteli häntä sydämellisesti valinnasta Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajaksi.



– Hän iloitsi valinnastani ja kirjoitti, että oululaisena tulisin olemaan Jenkeissä "ihan ölövinä". Helena oli ylpeä pohjoissuomalaisista juuristaan, kuten minäkin, ja puhuimme usein siitä, että vaikka Oululla ei ollut omaa kirjeenvaihtajaa, sentään meitä oululaisia oli kirjeenvaihtajina maailmalla.

Kitta Kohonen: