Helena Petäistö teki pitkän ja palkitun uran toimittajana.

MTV Uutisten pitkäaikainen toimittaja ja Ranskan ja Euroopan kirjeenvaihtaja Helena Petäistö menehtyi tänään äkilliseen sairauskohtaukseen 75-vuotiaana. Pitkän uran tehnyt oululaistaustainen Petäistö oli yksi Suomen tunnetuimmista toimittajista.

Hän työskenteli MTV:llä yhteensä 35 vuotta ja 25 vuotta Ranskan kirjeenvaihtajana. Petäistö sanoi usein, että työ oli hänen suuri intohimonsa.

Petäistö palkittiin esimerkiksi Ranskan kunnialegioonan upseerimerkillä, vuonna 2023 Kultaisella Venlalla työstään ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla. Vuonna 2022 Petäistö vihittiin Oulun yliopiston kunniatohtoriksi.

"Without favour, without fear"

Petäistö kertoi toukokuussa 2022 Oulun yliopiston haastattelussa, että hänen journalistin työtään on ohjannut periaate "Without favour, without fear". Eli toimittajan ei tule suosia tai pelätä mitään osapuolta.

Petäistö kertoi haastattelussa yhden journalistisen uransa tähtihetken olleen se, kun hän sai Neuvostoliiton presidentiltä Mihail Gorbatšovilta luvan Suomen EU-jäsenyyden hakemiselle.

Ranska ja tee lähellä sydäntä

Petäistö kirjoitti useita Ranskaa ja Ranskan politiikkaa sekä Euroopan kaupunkeja ja matkailua koskevia tietokirjoja. Kirjeenvaihtajan työnsä jälkeen hän jatkoi kolumnistina ja esitelmöitsijänä. Lisäksi hänet tunnetaan intohimoisena teetuntijana ja teen ystävänä.