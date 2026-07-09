Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU ei aio päästää venäläisurheilijoita kilpailuihinsa, kertoo Reuters.
Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) ilmoitti tiistaina, että Venäjää koskevat osallistumisrajoitteet on purettu väliaikaisesti kokonaan.
Päätös yksittäisten lajien venäläisosallistumisista on kuitenkin jatkossakin lajiliittojen vastuulla.
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IBU on ilmoittanut Reutersille, ettei venäläisurheilijoilla ole paluuta kilpaladuille KOK:n päätöksestä ja suosituksista huolimatta, vaan vuonna 2022 tehty päätös venäläisurheilijoiden osallistumisen kieltämisestä on yhä voimassa.
Venäläisurheilijoita kisasi vuoden 2024 Pariisin kesäolympialaisissa ja vuoden 2026 Milano-Cortinan olympialaisissa neutraaleina urheilijoina.