MTV Uutisten entinen ja nykyinen päätoimittaja kuvaavat Helena Petäistöä yhdeksi maamme merkittävimmistä kirjeenvaihtajista. Mieleen ovat jääneet myös kotitoimitukseen tuodut laatukeksit ja -teet.

Tänään torstaina kuollutta MTV Uutisten pitkäaikaista toimittajaa ja Ranskan ja Euroopan kirjeenvaihtajaa Helena Petäistöä muistetaan MTV:llä arvostavasti ja lämpimästi.

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen kuvaa Petäistöä yhdeksi kiistatta merkittävimmistä ja arvostetuimmista suomalaisista kirjeenvaihtajista.

– Hän raportoi vuosikymmenten ajan varsinkin Ranskan, mutta samalla koko Euroopan, asioista omalla tinkimättömällä tavallaan. Helena osasi tehdä ymmärrettäväksi erittäin laajasti eurooppalaista politiikkaa ja kulttuuria. Ja tämä työ jatkui myös eläköitymisen jälkeen, Einonen kertoo.

– Helena jaksoi myös pyyteettä avata eri käänteiden taustoja kahvipöytäkeskusteluissa, eikä häntä parempaa Pariisin opasta ollut. Tästä pääsin itsekin nauttimaan ensimmäisellä Pariisin piipahduksellani vuosikausia sitten.

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"Vanhanajan kirjeenvaihtajan tähtipölyä"

MTV Uutisten entisen päätoimittajan Merja Ylä-Anttilan mukaan Petäistössä oli "vanhan ajan kirjeenvaihtajan tähtipölyä".

– Nuorille MTV:n uutisille Helena toi merkittävän lisän kansainvälisellä osaamisellaan, Ylä-Anttila kommentoi.

Ylä-Anttilan mukaan Petäistön osaaminen ja tietämys Euroopasta ja myöhemmin EU:sta olivat laajaa ja monipuolista.

– Se ei ollut pelkästään politiikkaa eikä pelkästään kovia talousasioita, vaan paljon myös humaania juttua ruuasta, tavoista, viinistä, teestä, matkailusta, kulttuurista. Hän oli kiinnostunut maailmasta hyvin monipuolisesti ja pystyi niistä myös kertomaan elävästi ja mukavasti ensin tv:ssä ja myöhemmin myös kirjoissaan.

Ylä-Anttila kehuu Petäistön pitkäjänteistä työtä myös verkostoitujana.

– Hän verkostoitui Pariisissakin ihan Élysée-palatsia myöten ja sai merkittäviä haastatteluja. Se vaati kovaa jalkatyötä ja monenlaista yhteydenpitoa. Toki hänellä olivat hyvät yhteydet myös kotimaan politiikkaan.