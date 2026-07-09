Ranskan supertähti Kylian Mbappe kirjasi nimensä jälleen MM-historiankirjoihin.
Torstai-illan Marokko-ottelu on Mbappelle jo uran 20:s MM-kisoissa. Hänestä tuli 27 vuoden ja 201 päivän ikäisenä MM-historian nuorin 20 ottelun rajapyykin rikkonut pelaaja.
Samalla hän nousi myös Ranskan MM-tilastossa jaetulle ykkössijalle niin ikään 20 ottelussa pelanneen Hugo Llorisin kanssa.
Mbappella oli Marokko-ottelun avausjaksolla oivallinen tilaisuus juhlistaa ennätystään, kun Ranska sai rangaistuspotkun.
Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Hollantia vastaan rangaistuspotkukisassa loistanut Bono veti kuitenkin pidemmän korren ja torjui Mbappen ponnettoman yrityksen.
Bono on torjunut MM-kisoissa uransa aikana nyt rangaistuspotkukilpailut mukaan lukien yhteensä neljä rangaistuspotkua, mikä oikeuttaa MM-tilastossa jaettuun kärkisijaan.