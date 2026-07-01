Yli 2 300 ihmisen vahvistetaan kuolleen Venezuelan järistyksissä.
Venezuelan viimeviikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2 300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez.
YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniätuhansia ihmisiä on kateissa.
Reutersin mukaan venezuelalaissivusto kertoo, että yli 40 000 ihmistä on yhä kateissa.
Yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa kaksi voimakasta maanjäristystä.