FC Inter pelasi 1–1-tasapelin FK Sarajevon vieraana Konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen avausottelussa.
Inter aloitti ottelun mainiosti, kun Alie Conteh puski takatolpalta turkulaiset johtoon vain reilun kuuden minuutin pelin jälkeen.
Inter oli pitkään kiinni hienossa vierasvoitossa, mutta lisäajalla isäntäjoukkue Sarajevo kaatoi kylmää vettä Interin niskaan.
Bartol Barisic iski tasoituksen ottelun viimeisestä tilanteesta.
Joukkueet kohtaavat toisen kerran Turussa torstaina 16. heinäkuuta.