Android-puhelinten kiihtyvyysantureita käytetään maanjäristysten tunnistamiseen.

Venezuelassa miljoonat Googlen Android‑puhelinten käyttäjät saivat varoituksia keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa tapahtuneista voimakkaista maanjäristyksistä, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Varoitukset maanjäristysalueilla oleviin puhelimiin tulivat Googlen maanjäristysvaroitusjärjestelmästä.

Järjestelmä hyödyntää puhelinten kiihtyvyysantureita, jotka pystyvät havaitsemaan maanjäristysten aiheuttamia seismisiä aaltoja. Samaa anturia käytetään laitteen näytön kääntymisen tunnistamiseen.

Kun tietyntyyppiset seismiset aallot alkavat levitä maan alla, Android-puhelimet havaitsevat maan värähtelyn, alkavat kerätä dataa ja lähettävät sen Googlen palvelimille analysoitavaksi.

Analyysissä hyödynnetään useiden puhelinten tietoja sen arvioimiseksi, onko kyseessä maanjäristys. Jos näin on, järjestelmä arvioi nopeasti järistyksen sijainnin ja voimakkuuden ja lähettää varoituksen alueella oleviin puhelimiin.

Puhelimen on oltava paikallaan, esimerkiksi pöydällä, jotta se voi havaita tärinät.

Venezuelan järistykset tapahtuivat tiheästi asutuilla alueilla. Puhelimet havaitsivat ensimmäisen järistyksen aallot kolmessa sekunnissa, kertoi Googlen järjestelmän parissa työskentelevä pääinsinööri Marc Stogaitis lehdelle.

Kuusi sekuntia myöhemmin järjestelmä tunnisti maanjäristyksen ja lähetti ensimmäiset varoitukset puhelimiin.

21 sekuntia järistyksen alkamisen jälkeen varoituksia oli lähetetty jo miljooniin puhelimiin laajalle alueelle.