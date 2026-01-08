Vapautettavien vankien joukossa on myös ulkomaalaisia vankeja.
Venezuelan viranomaiset vapauttavat suuren määrän vankeja, ilmoittaa maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez.
Parlamentin puhemies sanoo toimittajille, että maan hallinto vapauttaa välittömästi sekä venezuelalaisia että ulkomaalaisia vankeja. Hän kutsuu päätöstä yksipuoliseksi eleeksi.
Yhdysvallat sieppasi viikonloppuisen hyökkäyksensä yhteydessä Venezuelaa itsevaltaisesti hallinneen presidentti Nicolas Maduron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvallat saattaa johtaa Venezuelaa ja käyttää maan öljyvarantoja jopa vuosien ajan.