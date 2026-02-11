Aikaraja on asetettu toukokuuhun.
Financial Times kertoo, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto painostaa Ukrainaa järjestämään presidentinvaalit ja kansanäänestyksen mahdollisesta rauhansopimuksesta Venäjän kanssa.
Vaalit olisi pidettävä 15. toukokuuta mennessä tai Yhdysvaltain lupaamat turvatakuut Ukrainalle vaarantuvat.
FT:n virkamieslähteiden mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoisi ilmoittaa vaaleista 24. helmikuuta. Silloin tulee kuluneeksi päivälleen neljä vuotta Venäjän aloittamasta laajamittaisesta hyökkäyssodasta Ukrainaan.