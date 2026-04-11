Sotavankien lisäksi Venäjä luovutti Ukrainalle siviilejä.

Ukraina on tehnyt Venäjän kanssa vankienvaihtoa. Ukraina sai vaihdossa 175 sotilasta, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo.

Zelenskyin mukaan osa ukrainalaisista on ollut vankeudessa Venäjällä vuodesta 2022 lähtien ja he ovat palvelleet eri rintamilla etelä- ja itärintamalla.

Lisäksi Venäjä palautti Ukrainalle seitsemän ukrainalaista siviiliä, jotka ovat Venäjän mukaan Kurskin alueelta.

Venäjän puolustusministeriö kertoi Venäjän saaneen vastaavasti 175 sotilasta Ukrainalta.

Vanginvaihdossa välittäjän roolissa toimi Arabiemiraatit.

Ukrainan ja Venäjän välisen kaksipäiväisen tulitauon on määrä alkaa tänään iltapäivällä kello 16. Tulitauon on tarkoitus päättyä, kun sunnuntai vaihtuu maanantaiksi.

Tulitauko pidetään ortodoksisen pääsiäisen kunniaksi.

