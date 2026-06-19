8-vuotias tyttö sai tulipalossa surmansa Ukrainan Moskovaan kohdistaman drooni-iskun seurauksena.

Ukraina teki historiallisen suuren drooni-iskun torstaina Moskovaan ja sen lähialueille.

Reutersin mukaan alueen kuvernööri Andrei Vorobyov kertoi, että iskussa kuoli 8-vuotias tyttö tulipalossa. Palo syttyi drooni-iskun seurauksena.

– Tapahtumahetkellä hän oli kotona isoäitinsä kanssa. Esitän vilpittömät surunvalitteluni hänen perheelleen ja läheisilleen, Vorobyov sanoi lausunnossaan.

Vorobyov kertoi, että ainakin 16 ihmistä loukkaantui Ukrainan hyökkäyksessä, ja Moskovan alueella vaurioitui 18 kerrostaloa.

Ukrainan suurin isku kahteen vuoteen

Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmatorjuntajärjestelmät torjuivat ja tuhosivat torstain vastaisena yönä kaikkiaan 555 ukrainalaista droonia useilla eri alueilla Venäjällä.

Venäjän mukaan drooni-isku oli Ukrainalta suurin sitten kahteen vuoteen.

Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan yksistään pääkaupunkiin suunnanneita drooneja ammuttiin alas noin 180 kappaletta.

Lentoliikenne kaikilla Moskovan lentoasemilla on tilapäisesti keskeytetty.