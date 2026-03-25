Helsinki-Vantaan lentokentällä lähtöä Venäjälle odottaa lentokone ensimmäistä kertaa Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyssodan jälkeen.

Pietariin matkalla ollut lentokone laskeutui varakenttänä olleelle Helsinki-Vantaalle yöllä, kertoo Suomenlahden Merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Syynä varakentän käyttöön oli se, että Pietarin lentokenttä oli suljettu. Egyptiläisen lentoyhtiön kone oli matkalla Pietariin Egyptin Hurghadasta.

Merivartioston mukaan matkustajakone pääsee jatkamaan matkaa vasta iltapäivällä miehistön lepoaikojen takia. Koneen matkustajat on ohjattu terminaalin tiloihin odottamaan lennon uutta lähtöä.

Suomesta ei ole lennetty Venäjälle maan Ukrainassa vuonna 2022 aloittamansa hyökkäyssodan jälkeen. Sodan seurauksena Euroopan unioni sulki ilmatilansa ja lentokenttänsä venäläisiltä tai venäläisomisteisilta lentokoneilta.