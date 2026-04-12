Eckerö Linen m/s Finlandia -alus joutui kääntymään takaisin satamaan sairauskohtauksen vuoksi.

Tapaus sattui eilen illalla, kun alus lähti Tallinnan satamasta kello 18.30. Hyvin pian liikkeelle lähtemisen jälkeen huomattiin, että yhdellä matkustajista on sairauskohtaus.

– Yritettiin laivan sairaanhoitajan avulla auttaa ja saatiin paikalle matkustajista lääkäri, mutta tilanne oli sellainen, että arvioitiin, että matkustaja tarvitsee sairaalahoitoa, Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen kertoo MTV Uutisille.

Koska sairauskohtaus tapahtui heti lähdön jälkeen, oli alus vielä sen verran lähellä laiturista, että takaisin kääntyminen oli viisain ratkaisu. Samalla laituriin tilattiin ambulanssi. Ambulanssi oli jo laiturissa aluksen palatessa ja toimitti matkustajan sairaalaan.

Alus lähti tämän jälkeen takaisin liikkeelle ja oli Helsingissä 30 minuuttia myöhässä.

Vastaavaa ei tapahdu usein

Keronen kertoo, että vastaavaa ei tapahdu usein.

– Jonkun kerran vuodessa. Oliko peräti tällä vai viime viikolla toinen, hän muistelee.

Hän kertoo, että ratkaisu toiminnasta tehdään tilanteessa aina niin, että valinta on lääketieteellisesti arvioiden paras. Joskus laivalla annettu ensiapu on riittävää ja toisinaan potilas voi odottaa määränpäähän saapumista. Tässä tapauksessa paras vaihtoehto oli palata maihin.

Keronen ei tiedä potilaan nykyisestä tilanteesta.

Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat