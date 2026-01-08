Venäjällä pelaamista jatkaneiden Tuomas ja Tommi Määtän päästämisestä Suomen jääpallomaajoukkueeseen on käyty pohdintaa. Ovi on pidetty toistaiseksi kiinni.

Jääpallon maailmanmestaruuskilpailut mitellään Porissa ensi viikolla, 12.–18. tammikuuta. Venäjän ollessa yhä ulkona miehissä mukana on kuusi maata, naisissa neljä. Ruotsi on vienyt viimeisimmät maailmanmestaruudet sekä miehissä että naisissa.

Suomen miesten maajoukkueessa on myös runsaasti Ruotsissa pelaavia jääpalloilijoita, kuten Broberg/Söderhamnia edustava Teemu Määttä. Hänen Venäjällä SKA-Neftjanikissa pelaavat veljensä Tuomas ja Tommi Määttä sen sijaan ovat aiempien vuosien tapaan – Venäjän käydessä Ukrainassa hyökkäyssotaa – Suomen nipusta sivussa.

Suomen jääpalloliiton puheenjohtaja Antti Parviainen vastaa myöntävästi kysymykseen, onko kaksosveljesten Tuomas ja Tommi Määtän mahdollisesta maajoukkuepaluusta käyty pohdintaa.

– Hallituksessa se on päätetty vuosi kerrallaan siten, että kun pelaa Venäjän sarjassa, ei voi edustaa Suomen maajoukkuetta, Parviainen sanoo.

– Toki sitä ihmiset kyselevät ja toivovatkin, mutta olemme halunneet myös muiden lajien esimerkkiä noudattaa, että näin mennään. Tämä sotatila tekee sen, että emme pienenä lajina voi olla se edelläkävijä, että me tekisimme päätöksen, että pelaajat pelaavat ja isommat lajit sitten toteavat, että näin ei voi olla.

Määtän kaksosveljesten pääsyä maajoukkueeseen mutkistaisi myös se, että Venäjän sarjaa pelataan MM-kisojen aikanakin ja seurajoukkueelta olisi täytynyt kysyä miesten mukaan päästämiseen lupa.

"Siinä tapauksessa maajoukkueen portit avautuisivat"

Päätös Määttien kaksosveljesten pitämisestä maajoukkueen ulkopuolella on ollut Parviaisen mukaan yksimielinen. Suomen linja eroaa kuitenkin osin länsinaapurista.

– Ruotsi teki meidän mielestämme ihmeellisesti aikanaan yhdestä pelaajasta päätöksen, että hän ei koskaan voisi edustaa Ruotsia jääpallomaajoukkueessa. Me emme ole tehneet mitään lopullista, vaan olemme vuosi kerrallaan todenneet, että ei voi.

Jos Määtät poistuisivat Venäjältä, suhtautuminen olisi Parviaisen mukaan erilainen.

– Nyt annan oman kantani puheenjohtajana, että siinä tapauksessa maajoukkueen portit avautuisivat.

Etenkin Tuomas Määtän poissaolo on pelillisesti Suomelle valtaisa lovi, minkä Parviainen allekirjoittaa. Tuomas Määttää on pidetty yhtenä maailman parhaista jääpalloilijoista, ja Suomen vuoden jääpalloilijana hänet palkittiin neljänä eri vuonna ennen kuin Venäjä aloitti Ukrainassa täysimittaisen hyökkäyssodan.

"Asioita, jotka ilman muuta ymmärtää"

Tuomas Määttä on pelannut SKA-Neftjanikissa vuodesta 2020. Tommi siirtyi veljensä seuraksi Venäjälle hyökkäyssodan alkamista seuranneena vuonna 2023.

Parviainen kertoo olleensa kaksikon kanssa yhteydessä "aina silloin tällöin".

– Heidän päätöksessään on varmasti sekä urheilullisia että taloudellisia puolia. Se sarja on maailman ainoa täysammattilaissarja jääpallossa. He pelaavat yhdessä sen parhaista joukkueista. Urheilijan kannalta siinä on asioita, jotka ilman muuta ymmärtää.

Tilanne on erilainen kuin esimerkiksi jääkiekossa, jossa isoa rahaa voi tienata useissa eri maissa. Parviainen mainitsee, että Ruotsissa muutama pelaaja pelaa täysipäiväisesti valtaosan ollessa puoliammattilaisia, mutta "Venäjä on se, jossa puhutaan jääpallon osalta huomattavista korvauksista".

Teemu Pulkkinen nostatti jääkiekossa kohua jatkamalla Venäjällä KHL:ssä pelaamista vuoteen 2024. Lentopalloa Venäjällä pelaa suomalaisista yhä Lauri Kerminen.