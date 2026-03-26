Etelä-Karjalassa on mitattu tällä viikolla kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.
Itärajan takaa kulkeutuvat savut voivat Ilmatieteen laitoksen mukaan vaikuttaa paikallisesti ilmanlaatuun Kaakkois- ja Itä-Suomessa.
Itärajan tuntumassa tänään torstaina havaittu savu haju on mahdollisesti peräisin Venäjällä palavista öljysatamista.
Ukraina on tehnyt alkuviikolla useita ilmaiskuja Venäjälle lähelle Suomen rajaa. Maanantaina uutisoitiin Ukrainan hyökänneen Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla.
Savujen mukana kulkeutuneet pienhiukkaset ovat heikentäneet ilmanlaadun ajoittain huonoksi tai erittäin huonoksi Imatralla ja Lappeenrannassa.
– Venäjältä kulkeutuneet savut eivät ole heikentäneet ilmanlaatua muualla Suomessa, vaan vaikutukset ovat rajoittuneet paikallisesti Etelä-Karjalan alueelle, erikoistutkija Karri Saarnio Ilmatieteen laitokselta kertoo tiedotteessa.
Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan savut kulkeutuvat tuulen mukana aluksi kohti koillista ja myöhemmin kohti itää.
– Savua voi kulkeutua seuraavan vuorokauden aikana maan itäisimpiin osiin.
Voi aiheuttaa terveyshaittoja
Ilmanlaatua huonontavat Suomessa parhaillaan myös Keski-Euroopasta kaukokulkeutuneet pienhiukkaset ja keväinen katupöly.