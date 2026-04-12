Maastopalovaroitus on tänään voimassa lähes koko maassa pohjoista Suomea lukuun ottamatta.

Näillä näkymin laaja maastopalojen vaara jatkuu ensi viikolla ainakin torstaihin asti.

Esimerkiksi Pohjanmaan maakunnissa on levinnyt viikonlopun aikana useita varomattomasta tulen käsittelystä tai kulotuksesta levinneitä tulipaloja, kertoo Pohjanmaan poliisi.

Perhossa, Kruunupyyssä, Teuvassa ja Kristiinankaupungissa on sunnuntaina levinnyt useita tulipaloja, jotka ovat johtuneet avotulen varomattomasta käsittelystä. Kruunupyyssä ja Kristiinankaupungissa palo levisi maastoon kulotuksen seurauksena, Perhossa roskien polttamisen takia ja Teuvassa tuli levisi nuotiosta maastoon.

Myös lauantain aikana Pohjanmaan alueella on sattunut useita tulipaloja. Näistäkin osa levisi kulotuksen tai risujen polton seurauksena maastoon.

Poliisi ja pelastuslaitos muistuttavat tiedotteessa, että maastopalovaroituksen aikana avotulen teko, kuten risujen polttaminen ja nuotion tekeminen on kielletty.

Ajantasaisen maastopalovaroituksen voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuilta.