Aitajuoksija Lotta Harala, 34, päättää uransa loppukesän Ruotsi-otteluun. Harala kertoi päätöksestään Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Harala tulee kilpailemaan vielä Birminghamin EM-kisoissa, Espoon Motonet GP:ssä ja Ruotsi-ottelussa.

– Urheilu on hallinnut koko aikuiselämääni 16–17-vuotiaasta lähtien. Olen priorisoinut sen kaiken muun edelle. Se on ollut äärimmäisen antoisaa ja tarjonnut matkan, jolla olen saanut kokea tosi paljon hienoja ääripääntunteita. Tänä vuonna olen tehnyt paljon irti päästämis- ja luopumistyötä elämässäni urheilun ulkopuolella. Tunnen nyt uteliaisuutta itseäni ja elämää kohtaan, että mitä elämällä on minulle tarjota urheilu-uran jälkeen, Harala kertoi tiedotteessa.

Haralan uran parhaimmat suoritukset arvokisoissa olivat ulkoradoilla Pariisin olympiakisojen, Rooman EM-kisojen ja Tokion MM-kisojen välieräpaikat. Harala ylsi hallissa MM-välieriin ja EM-finaaliin vuoden 2025 Apeldoornin kisoissa.

– Liioittelematta minulla meni kymmenisen vuotta päästä aikuisena sille tasolle, mihin koin, että minulla on potentiaalia. Sinnikkäästi jaksoin kuitenkin uskoa itseeni ja kääntää kivet ja kannot kunnes löytyi ”kivi”, josta domino-efekti lähti pyörimään hyvään suuntaan, Harala sanoi.

– Tuntuu, että ympyrä on sulkeutunut sikäli, että olen viime vuosina löytänyt uudelleen semmoisen hyvällä tavalla tosissaan leikkimisen, mikä oli iso osa sitä, miksi nuorena nautin urheilusta, ja miksi silloin myös menestyin. Koen, että sellainen pilke silmäkulmassa, mutta silti tosissaan leikittely urheillessa, on ehkä se avain nautinnolliseen menestykseen, Harala totesi.

Harala voitti Kalevan kisoissa kahdesti Suomen mestaruuden sekä kaksi SM-hopeaa. Uran paras aika 12,65 on Suomen kaikkien aikojen tilastossa kakkosena.