Poliisi tutkii laajaa veneiden perämoottoreihin kohdistunutta varkaussarjaa. Poliisin mukaan tapauksessa on poikkeukselinen piirre.

Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa laajaa veneiden perämoottoreihin kohdistunutta varkaussarjaa Varsinais-Suomessa. Rikoksista epäiltyinä on viisi nuorta.

Epäiltyjä tapauksia on tutkinnassa yhteensä 22, ja ne ovat tapahtuneet kevään ja alkukesän aikana Kemiössä, Sauvossa, Salossa ja Naantalissa. Tapauksista 16 koskee perämoottoreita ja loput bensakanistereita.

Tutkinnan edetessä poliisin tietoon on tullut lisää kokonaisuuteen liittyviä ilmoituksia, joten tapausten lopullinen kokonaismäärä voi vielä nousta.

Poliisi epäilee varkaussarjan tekijöiksi viittä, iältään 15–20-vuotiasta nuorta. Poliisin mukaan nuoret liikkuivat tekopaikoille autolla kahden tai kolmen hengen seurueissa ja toimivat naamioituneina veneiden luona.

– Veneistä irrotettiin ja anastettiin pienikokoisia perämoottoreita sekä vietiin bensiinikanistereita. Tekijät käyttivät työkaluja ja muun muassa rikkoivat lukittujen säilytyslaatikoiden lukkoja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Maria Sainio Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Suunniteltua toimintaa

Poliisin esitutkinnan perusteella anastettu omaisuus kuljetettiin varkauksien jälkeen muualle säilytykseen. Sen jälkeen perämoottorit myytiin eteenpäin internetin eri myyntialustoilla sekä tekaistuilla että omilla profiileilla.

Myyntiä tosin hankaloitti se, että palvelut sulkivat käytettyjä tilejä väärinkäytösepäilyjen takia. Tästä johtuen epäillyt käyttivät moottoreiden myynnissä useita eri käyttäjäprofiileja.

–Palvelut vaativat usein vahvaa tunnistautumista, joten epäillyt joutuivat korvausta vastaan turvautumaan myös sivullisten apuun uusien profiilien luomisessa, Sainio taustoittaa.

Tapaus on Sainion mukaan poikkeuksellinen epäiltyjen nuoren iän vuoksi.

– Poikkeuksellista on myös se, että nuorilla ei juuri ole aikaisempia rikosepäilyjä; suurin osa heistä on ensikertalaisia. Pääosin rikokset ovat tapahtuneet kotinurkissa, ja muutama retki on tehty kauemmas, Sainio kuvailee.