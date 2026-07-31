Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä.
Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa.
Kyseessä on jo yhdestoista Metsähallituksen tietoon tullut saimaannorpan pyydyskuolema tänä vuonna.