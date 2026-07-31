Tillin saatavuus on tänä kesänä ollut ajoittain heikompaa.
Tilli on tuttu näky monessa kesäpöydässä, sillä se on loistava makupari esimerkiksi kalan tai varhaisperunoiden kanssa. Viime aikoina ruukkutillistä on kuitenkin ollut ajoittain jopa pulaa.
– Tillin saatavuudessa on ollut S-ryhmän kaupoissa jonkin verran haasteita juhannuksesta lähtien, myöntää myyntipäällikkö Venla Kuoppamäki S-ryhmän marketkaupasta.
Kuoppamäen mukaan suurimpana syynä haasteisiin ovat olleet rankkasateet, joiden aiheuttama kosteus on vaikuttanut kasvihuoneissa kasvatettuun tilliin.
– Lisäksi tillin kasvu on paikoin ollut hitaampaa kuin viime kesänä, Kuoppamäki kertoo MTV Uutisille.
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Kuoppamäen mukaan sääolosuhteet ja viljelyyn liittyvät tekijät voivat ajoittain vaikuttaa yksittäisten tuotteiden saatavuuteen, mutta tällöin asiakkaille pyritään tarjoamaan korvaavia vaihtoehtoja.
– Esimerkiksi kotimainen leikattu tillinippu on ollut hyvin saatavilla koko kesän, Kuoppamäki kertoo.
Tilli on suosittu makupari perunalle.