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Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– Esimerkiksi kotimainen leikattu tillinippu on ollut hyvin saatavilla koko kesän, Kuoppamäki kertoo.

Kuoppamäen mukaan sääolosuhteet ja viljelyyn liittyvät tekijät voivat ajoittain vaikuttaa yksittäisten tuotteiden saatavuuteen, mutta tällöin asiakkaille pyritään tarjoamaan korvaavia vaihtoehtoja.

Tilli on tuttu näky monessa kesäpöydässä, sillä se on loistava makupari esimerkiksi kalan tai varhaisperunoiden kanssa. Viime aikoina ruukkutillistä on kuitenkin ollut ajoittain jopa pulaa.

Onko tillistä nyt pulaa? Kaupat vastaavat

Onko tillistä nyt pulaa? Kaupat vastaavat

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Tämä on tilanne K-kaupoissa ja Lidleissä

– Pientä pulaa on kasvihuonetuotannossa eli ruukkutilleissä. Tilanne ei kuitenkaan kosketa kaikkia tuottajia. Lisäksi avomaan tillejä on saatavilla melko hyvin, kertoo K-ryhmän osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen.