Stubb pitää tiedotustilaisuuden kello 16 jälkeen.
Stubb pitää tiedotustilaisuuden medialle Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa.
– Suomi ja Ruotsi ovat nyt Nato-jäseninä kypsymässä aikuiseen ikään, Stubb totesi puheenvuoronsa alussa.
Hänen mukaansa Suomi on nyt "osa porukkaa" Natossa ja saanut menestyksekkäästi läpi monia Natoon liittyneitä tavoitteitaan.
Hän kertoi Naton tehneen historiallisen taakansiirron Yhdysvalloista Euroopalle, jonka myötä puolustusmenot Euroopassa nostetaan viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.
Tiedotustilaisuus alkoi noin kello 16.10 Suomen aikaa.
Voit seurata tiedotustilaisuutta tältä sivulta.
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Juttua päivitetty kello 16: Tiedotustilaisuus myöhästyi hieman.