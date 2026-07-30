Yhdysvaltain presidentti antaa itsestään hyvin väsähtäneen vaikutelman, totea elekielen asiantuntija.

Washingtonissa Yhdysvalloissa järjestettiin tällä viikolla republikaanipoliitikko Lindsey Grahamin hautajaiset. Tapahtumaan osallistui laajasti valtionpäämiehiä ja presidentti Donald Trumpin liittolaisia.

Trump seurasi hautajaisia eturivistä yhdessä varapresidentti J.D. Vancen kanssa.

Kehonkielen asiantuntija ja neuvotteluvalmentaja Sami Sallinen arvioi, että Trumpin olemus oli hyvin väsymys ja siitä kertoivat kiinni lurpahdelleet silmät.

– Trump vaikuttaa aika väsähtäneeltä. Vastaavanlaista käyttäytymistä nähdään lähinnä lentokoneessa, kun nukahdetaan tuolille, MTV Uutiset Livessä vieraillut ja hautajaisista videomateriaalia katsellut Sallinen sanoo.

Sallisen mukaan väsymyksestä kertovat myös kasvojen lihasten rentoutuminen ja asennon lysähtäminen.

– Huulet rentoutuvat, leuka väsähtää. Trumpihan on varsin pitkä, 190-senttinen. Vieressä istuu Vance, joka on pari senttiä lyhyempi. Tässä näkee selkeästi, miten lysähtänyt Trumpin asento on.

– Välillä tulee säpsähdys ja asennon korjaus. Täytyy sanoa, että on väsyneen oloinen presidentti tässä, hän jatkaa.

Trumpin puolustukseksi Sallinen halua mainita, että kyseessä oli varsin pitkäkestoinen tilaisuus, joka kesti useita tunteja.

– Kyllä siinä ihminen voi väsähtää. Mutta kun katsoo ihmisiä vieressä, muut ovat aika skarppeina ja ryhti on hyvä.

"Kuin isä ja poika"

Myöhemmässä vaiheessa videolle tallentui myös tilanne, jos Trump kaivaa taskustaan pastilleja ja tarjoaa niitä vieressä istuville henkilöille. Sallisen mukaan se ei ole sattumaa.

– Mehän pysytään paremmin hereillä, kun me tehdään jotain aktiivista, passiivisuus väsyttää.