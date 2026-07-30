



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Asiantuntija uskoo älylasien läpimurtoon – varoittaa riskeistä: "Kyllä salakuvaaminen tulee helpommaksi"

Älylaseissa piilee riskinsä.

Julkaistu 15 minuuttia sitten

Jari Peltola

Asiantuntija pitää älylaseja hyödyllisinä, mutta muistuttaa myös riskeistä. Metan älylasit trendaavat, ja yhtiö on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin älylasien valmistaja yli 80 prosentin markkinaosuudellaan. Älylasit ovat saaneet kehujen lisäksi osakseen myös kritiikkiä, sillä lasien käyttäjä pystyy muun muassa salakuvaamaan ketä tahansa lasien sankaan upotetun kameran välityksellä. Tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen kertoo MTV Uutisille, että älylasit ovat tulleet jäädäkseen. – Uskon kyllä, että niistä tulee lähivuosina ihan iso juttu. Lue myös: Mittavat tekoälykustannukset painoivat Metan tulosta Järvinen kertoo itse kokeilleensa älylaseja ja kehuu niiden hyötysovelluksia. – Hyvä esimerkki, mitä itsekin ajattelin kokeilla, eli se jos on puhumassa, niin tekstin saa suoraan silmien eteen eikä katsojat huomaa mitään. Järvinen kertoo esimerkin myös yhdysvaltalaiskeksijä Tom Pritskysta, joka on kärsinyt synnynnäisestä kuulovammasta. Hän kehitti älylasit, jotka muuttavat puheen tekstiksi. – Jatkossa älylasit voisivat siis korvata kuulokojeen ainakin niillä, jotka pystyvät sujuvasti lukemaan laseihin ilmestyvää tekstiä.

Metan älylaseissa on asiantuntijan mukaan hyötyjä ja haittoja.

"Kyllä salakuvaaminen tulee helpommaksi"

Hyötyjen lisäksi Järvinen ymmärtää myös niiden saamaa kritiikkiä ja kertoo, että niitä voidaan käyttää väärin esimerkiksi huijauksiin.

– Ajatellaan vaikka työnhakua. Jos olet haastattelussa ja joku muu antaa sinulle ohjeita, mitä kannattaa sanoa. Jos haastattelija ei huomaakaan älylaseja, niin toisen kirjoittamia vastauksia voi esittää ominaan.

Järvinen nostaa esille myös salakuvaamisen, joista on saatu jo esimakua. Maailmalta on uutisoitu tirkistelyä ja jopa seksuaalissävytteistä salakuvaamista. Tämän kaltaisia tapauksia ei Järvisen korviin ole kantautunut Suomesta. Hän kuitenkin varoittaa kuvaamiseen liittyvistä riskeistä.

– Monissa laseissa on kamera, jolla voi ottaa huomaamatta kuvia tai videota, ja se on oma vaaransa. Kuvataan paikoissa, missä ei pitäisi kuvata. Aikoinaan, kun tuli kamerapuhelimet, niin käytiin ihan samaa keskustelua.

Järvinen sanoo, että kyse on sosiaalisesta ilmiöstä, ja hän haluaa uskoa, että ihmiset kyllä oppivat arvioimaan, mitä voi kuvata ja mitä ei.

– Kyllä salakuvaaminen varmaan tulee helpommaksi, kun se mahdollisuus on kokoa ajan ulottuvilla, vaikka salakuvaaminen on teknisesti ollut mahdollista jo aiemminkin.

Järvinen uskoo, että älylasit ovat ikään kuin älykellon seuraava versio. Hän muistuttaa, että älykellojen tuloa valmisteltiin myös useita vuosia ja on nähtävillä, että älylasit lyövät itsensä läpi vastaavalla mittakaavalla.

– Käyttökohteita varmasti löytyy ja ihmiset omaksuvat ne, kun tekniikka on siihen kypsä. Nyt alamme olemaan sillä kynnyksellä, että tekniikka on riittävän hyvää.

Kardashien klaaniin kuuluva Kylie Jenner on suunnitellut Metalle älylasimalliston.

Älylasien kysyntä kasvussa

Synsam Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mars on tyytyväinen älylasien kysyntään. Hänen mukaansa kuluttajat eivät vielä tiedä niistä kovin paljoa.

– Tietoisuus nousee ja älylasien kysyntä kasvaa koko ajan. Tuotehan on ollut markkinoilla vasta vähän aikaa, mutta olemme tyytyväisiä alkuun.

Mars toteaa, että palaute on ollut voittopuolisesti positiivista ja monet ominaisuudet koetaan hyödyllisiksi. Hän kertoo, että älylasit ovat helppokäyttöisiä ja mukavat päässä. Harmillisesti valikoima on vielä varsin rajallinen, mutta Mars uskoo tilanteen korjaantuvan.

– Älylasien älykkyys on rakennettu sankoihin, joten niitä ei voi taivuttaa tavallisten lasien tavoin. Mallin valinnassa kannattaakin olla huolellinen ja käyttää ammattilaisen apua, jotta ne istuvat hyvin.

Mars uskoo, että älylasit trendaavat tulevaisuudessa entistä enemmän.

– Itse käytän älylaseja jatkuvasti ja huomaan, että yhä useammin juuri ne tulevat aamulla valituksi karderoobistani, Mars iloitsee.

Katso myös: Miten suomalaiset käyttävät tekoälyä?

11:27 Haastattelussa tekoälyasiantuntija Lasse Rouhiainen ja tietokirjailija Petteri Järvinen.

Jari Peltola MTV Uutiset Jari Peltola työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.

Älylasien suosio kasvaa | MTV Uutiset