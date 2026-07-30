Asiantuntija pitää älylaseja hyödyllisinä, mutta muistuttaa myös riskeistä.
Metan älylasit trendaavat, ja yhtiö on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin älylasien valmistaja yli 80 prosentin markkinaosuudellaan.
Älylasit ovat saaneet kehujen lisäksi osakseen myös kritiikkiä, sillä lasien käyttäjä pystyy muun muassa salakuvaamaan ketä tahansa lasien sankaan upotetun kameran välityksellä.
Tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen kertoo MTV Uutisille, että älylasit ovat tulleet jäädäkseen.
– Uskon kyllä, että niistä tulee lähivuosina ihan iso juttu.
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Järvinen kertoo itse kokeilleensa älylaseja ja kehuu niiden hyötysovelluksia.
– Hyvä esimerkki, mitä itsekin ajattelin kokeilla, eli se jos on puhumassa, niin tekstin saa suoraan silmien eteen eikä katsojat huomaa mitään.
Järvinen kertoo esimerkin myös yhdysvaltalaiskeksijä Tom Pritskysta, joka on kärsinyt synnynnäisestä kuulovammasta. Hän kehitti älylasit, jotka muuttavat puheen tekstiksi.
– Jatkossa älylasit voisivat siis korvata kuulokojeen ainakin niillä, jotka pystyvät sujuvasti lukemaan laseihin ilmestyvää tekstiä.