Venäjä on laukaissut avaruuteen useita satelliitteja, joiden epäillään korvaavan Starlink-satelliitin käytön Ukrainan sodassa.
Venäjä on laukaissut avaruuteen ensimmäiset 16 Rassvet-satelliittinsa. Bureau 1440 -yhtiön mukaan aikomuksena on laukaista yli kymmenen satelliittia lisää maailmanlaajuisen viestintäpalvelun rakentamiseksi. Ukrainalaisen uutissivusto RBC-Ukrainen mukaan tarkoituksena on kuitenkin korvata Starlink-satelliitin käyttö Ukrainan sodassa.
Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö sulki aiemmin tänä vuonna venäläissotilailta luvattoman pääsyn Starlink-satelliittijärjestelmän tarjoamaan nettiin Ukrainassa. Sekä Ukrainan että Venäjän sotilaat ovat käyttäneet Starlink-nettiä erityisesti droonien ohjaamisessa.
Starlinkin poistaminen on myös vaikeuttanut Venäjän joukkojen viestintää, muun muassa komentojen ja valvonnan osalta.
RBC-Ukraine kirjoittaa, että alun perin avaruusinternetiä oli tarkoitus käyttää siviilitarkoituksiin, erityisesti lentoyhtiö Aeroflotilla ja Venäjän rautateillä. RBC-Ukrainen mukaan on kuitenkin selvää, että satelliitteja tullaan käyttämään Venäjän aggression tukemiseen sen jälkeen, kun Starlink poistettiin Venäjän joukkojen käytöstä.
RBC-Ukrainen uutisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Tekniikka&Talous