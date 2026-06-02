Saksan Dortmundissa on käynnissä panttivankitilanne, jossa mies on linnoittautunut asuntoon kahden lapsen kanssa.

Mies on linnoittautunut tiistai-iltana asuntoon Saksan Dortmundissa, kertoo Bild-lehti.

Lehden tietojen mukaan hän on ottanut kaksi pientä lasta panttivangeiksi ja ampunut aiemmin poliisia. Bildin mukaan poliisi käytti suojaliiviä, minkä ansiosta hän loukkaantui vain lievästi.

Tekijän uskotaan olevan Serbian kansalainen.

Paikalle on saapunut raskaasti aseistettuja erikoisjoukkojen poliiseja. Neuvotteluryhmä yrittää saada tekijää luovuttamaan panttivangit.

Riehui aiemmin ravintolassa

Tapahtumat saivat alkunsa, kun panttivankitilanteen aiheuttaja riehui dortmundilaisessa ravintolassa. Hän oli uhkaillut asiakkaita ja suihkuttanut pippurisumutetta, minkä jälkeen hän pakeni autolla.

Kun poliisi yritti pysäyttää hänet, hän ilmeisesti ampui pienikaliiperisella aseella ikkunan läpi ja osui poliisiin.

Sen jälkeen hän pakeni taloon, jossa hänen epäillään pitävän kahta lasta panttivankeinaan.