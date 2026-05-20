Venäjä on tehnyt uusia iskuja Ukrainaan.
Ukrainan mukaan ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja parikymmentä haavoittunut Venäjän iskuissa viime yönä.
Kaksi ihmistä kuoli ja kuusi haavoittui Dnipron kaupungissa Itä-Ukrainassa, kertoivat alueen sotilasviranomaiset Telegram-viestipalvelussa.
Lisäksi 13 ihmistä, mukaan lukien lapsia, haavoittui Sumyn alueella sekä Zaporizhzhjan alueella. Sumyn sotilashallinnon johtajan Oleh Hryhorovin mukaan Venäjä iski siviilien asuinalueille.
Iskut kohdistuivat hätäviranomaisten mukaan myös Odessaan aiheuttaen vahinkoja asuinalueilla.