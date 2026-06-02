Droonit aiheuttavat Suomessa nyt huolta ja toimia.
Digita on aloittamassa loppuvuoden aikana pilottihanketta, jossa testataan 5G Broadcast -teknologian käyttöä. Tekniikan avulla viestejä ja myös kuvaa voitasiin välittää kansalaisille sähkökatkosta huolimatta.
Kansalaisia drooneista varoittava viestijärjestelmä on ollut Suomessa kuuma puheenaihe kevään aikana.
Suomeen on harhautunut tai meinannut harhautua drooneja, jotka Ukraina on suunnannut Venäjää vastaan osana puolustustaisteluaan.
Järjestelmää on kiirehditty ja näillä näkymin varoitusjärjestelmä on valmistumassa lokakuun loppuun mennessä.
Sisäministeriön mukaan FI-Alert -järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset.
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Viestit perille vaikka verkko olisi alhaalla
Mutta entä jos sähkö- ja matkapuhelinverkko olisi kokonaan pois pelistä?
Tietoliikenneyhtiö Digita on aloittamassa tämän vuoden aikana pilottihanketta, joka perustuisi 5G Broadcast -teknologiaan.
Sen avulla viestejä ja jopa lyhyitä videoita voisi lähettää, vaikka matkapuhelinverkko olisi alhaalla. Vaatimuksena on 5G-puhelin.