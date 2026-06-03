Kaleva Sorsa -säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä.
Kolme neljäsosaa Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa -säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa.
Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina.
Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa -säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta.