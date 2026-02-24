Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä .

Teemu ja Sirpa Selänteen tytär täytti 18 vuotta – vanhemmilta koskettava teksti

– On se vaan niin, että esikoislapsella on erityinen asema perheessä, kun hänen kanssaan saa kokea kaiken ekaa kertaa! Vaikea todella uskoa, että Eemil on jo 30-vuotias eikä meidän pikku poika enää. Onneksi hänellä ei ole laulun mukaisesti ollut mitään ihmeellisiä rillutteluvuosia, vaan elämä mennyt mukavasti ja tasaisesti, hän jatkaa tekstiää.

– Ja kiitos, kun olet juuri sellainen kuin olet, lojaali, ahkera ja tunnollinen! Ja huumorintajusi on niin hauska. Rakastan sinua, hän päättää tekstinsä.