Sirpa Selänne onnittelee 30-vuotiasta Eemil Selännettä.
Ex-jääkiekkoilija Teemu Selänteen ja hänen puolisonsa Sirpa Selänteen esikoispoika Eemil Selänne juhlii 30-vuotissyntymäpäiviään tiistaina 24. helmikuuta.
Sirpa-äiti onnittelee esikoistaan tunteikkaassa Instagram-postauksessa. Hän jakoi Instagram-tililleen videon, jossa on kuvia Eemilistä koko tämän elämän ajalta. Videon yhteyteen Sirpa on raapustanut pitkän tekstin.
– Onnea rakkaalle Eemilille synttäreiden johdosta. Katselin vanhoja valokuva-albumeita ja jännästi sitä muistaa kuin eilisen päivän kun saatiin Eemil 30 vuotta sitten, Sirpa kirjoittaa.
