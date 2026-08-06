Etelä- ja Keski-Euroopan tämän kesän helleaallot ja metsäpalot ovat ihmisten lisäksi piinanneet myös eläimiä. Eläimiä on menehtynyt liekkeihin ja kuumuus on ajanut linnunpoikasia hyppimään alas korventavan kuumista pesistä.

– Paljon isoja petolintuja on esimerkiksi jäänyt kyllä tulen armoille, myös sellaisia, joilla on vielä ollut poikaset pesässä.

– Esimerkiksi Espanjassa on tällaisia uhanalaisia lajeja, munkkikorppikotka, iberiankeisarikotka ja pikkukorppikotka ja useita pesiä on jäänyt paloihin, kertoo BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved.

Tervapääskyt viettävät talvet Afrikassa. Kuva: Irma HarilaIrma Harila

Tervapääskyjä putoili pesistä

Kuumuudesta ovat kärsineet esimerkiksi tervapääskyn poikaset, joiden pesissä lämpötila kohosi sietämättömiin lukemiin.

– Kesäkuussa tervapääskyjä putoili pesistä hurjan paljon ihan kuumuuden takia niinkuin meillä täällä joinakin kesinä.

– Pesät saattavat kuumeta 50-asteisiksi tai vielä kuumemmiksi. Poikaset yksinkertaisesti lähtevät kuumuutta pakoon ja saattavat pudota pesästä, sanoo Södersved.

Ei ole tarkkaa tietoa, paljonko tervapääskyjä menetettiin.

– Siitä en ole nähnyt minkäänlaisia arvioita, mutta kyllä se voi olla ihan merkittävä osa, uskoo Södersved.