Iskut osuivat asuinalueelle.
Ukrainassa ainakin kolme ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklijan kaupungin sotilashallinnon johtaja.
Kahden naisen ja yhden miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle.
Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat.
Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja.