Teemu ja Sirpa Selänteen tytär Veera täytti 18 vuotta.
Selänteiden kuopus, Veera-tytär täytti 5. joulukuuta 18 vuotta.
– Meidän ihana rakas ikioma prinsessa täyttää tänään 18 vuotta! Onnea suomalaiseen täysi-ikäisyyteen muruseni. Minulle olet aina minun pikkuinen tyttö, uskollinen ystävä ja sielun sisko. Kiitos, että olet juuri sellainen kuin olet, Sirpa Selänne kirjoittaa.
Hän on julkaissut tyttärestään kuvia aina vauvasta nykyhetkeen.
Veera Selänne on julkaissut itsekin kuvia syntymäpäiviensä kunniaksi. Vaaleanpunaiseen mekkoon pukeutunut Veera on saanut kuviensa alle kymmenittäin onnentoivotuksia.