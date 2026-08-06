Ensimmäisenä naisena vähintään kymmenen maailmancupin kisavoittoa kolmessa eri alppihiihtolajissa saavuttanut Lara Gut-Behrami, 35, päättää uransa.

Gut-Behrami on saavuttanut myös urallaan kuusi super-G:n kokonaiskilpailua maailmancupissa. Maailmancupin kokonaisvoittoja on kaksi. Näistä tuorein tuli 2024. Sveitsiläinen voitti MM-kisoissa ja olympialaisissa kaksitoista mitalia, joista kolme on kultaisia. Nyt ura on tullut päätökseen.

– Tunne täydellsestä vapaudesta lumella ei ole koskaan jättänyt minua. Olen myös onnekas, koska minulla on ollut mahdollisuus valita itse. Minulla ei ole toistuvia kipuja, huolimatta lähes 20 vuodesta huippu-urheilun parissa, huolimatta kaikista kaatumisista ja vammoista. En myöskään halua saada niitä, Gut-Behrami kertoi RSI:lle.

Sveitsiläisellä jäi väliin viime kevään Milano-Cortinan talviolympialaiset ristisidevamman takia. Gut-Behrami antaa suuren kiitoksen perheelleen, joka on ollut tukemassa koko matkan ajan.

– Tiedän, että minun aikana kilpailunumeron pukemiselle ja kilpailemiselle on ohi. Uskon, että elämässä on kaikelle oma aikansa. Olen onnellinen siitä, miten asiat ovat, Gut-Behrami sanoi.

Maailmancupin kisavoittoja kertyi yhteensä 48. Kymmenen tuli suurpujottelussa, 24 super-G:ssä ja 13 syöksylaskussa. Palkintopallisijoituksia on yhteensä sata.