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Saitko tällaisen viestin "Elisalta"? Varoitus huijauksesta!

Huijausviestin sisällössä on kuitenkin myös epäjohdonmukaisuuksia. Ensin viestissä kerrotaan epäonnistuneesta kuukausimaksusta, mutta sen jälkeen puhutaankin uudistuksesta, joka "ei vaikuta palvelun hinnoitteluun". Irralliselta tuntuva lause viittaa siihen, että viestiin on yhdistelty sisältöä, joka on poimittu eri yhteyksistä.

Aiherivin alkuun lisätty "RE:" puolestaan pyrkii luomaan vaikutelmaa siitä, että viesti olisi jatkoa aiemmalle viestiketjulle Elisan kanssa.

Telemarkkinointiliitto huomauttaa, että viestin aitouden tunnetta lisäävät Elisan nimen käyttö sekä se, että siinä mainitaan Elisan asiakaspalvelu, verkkosivut ja myymälät.

Viestissä uskottavuutta ja epäjohdonmukaisuuksia

Viestissä vastaanottajalle väitetään tämän automaattisen kuukausimaksun epäonnistuneen ja maksutapa kehotetaan päivittämään painikkeesta. Painike vie kuitenkin Elisan palvelun sijaan ulkopuoliselle verkkosivulle, josta käyttäjä ohjautuu pankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.

Jos huijausviestin painiketta erehtyy painamaan, vaarana on joutua pankkitunnuksia kalastelevalla sivustolle.

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Huijausviestissä pyritään hyödyntämään kahta tyypillistä tapaa painostaa huijauksen uhria: maksuongelmaa ja määräaikaa. Se, että palvelu uhkaa keskeytyä, voi saada vastaanottajan toimimaan ennen kuin hän hoksaa tarkistaa linkin todellisen osoitteen.