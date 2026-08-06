Jos huijausviestin painiketta erehtyy painamaan, vaarana on joutua pankkitunnuksia kalastelevalla sivustolle.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry varoittaa tiedotteessaan yleistyvästä huijauksesta. Liiton kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuu tällä hetkellä sähköpostihuijaus, jota lähetetään teleoperaattori Elisan nimissä.
Huijausviestin aiheen on "Re: Tärkeää: Päivitä maksutapasi – palvelu keskeytyy [päivämäärä]".
Viestissä vastaanottajalle väitetään tämän automaattisen kuukausimaksun epäonnistuneen ja maksutapa kehotetaan päivittämään painikkeesta. Painike vie kuitenkin Elisan palvelun sijaan ulkopuoliselle verkkosivulle, josta käyttäjä ohjautuu pankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.
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Viestissä uskottavuutta ja epäjohdonmukaisuuksia
Telemarkkinointiliitto huomauttaa, että viestin aitouden tunnetta lisäävät Elisan nimen käyttö sekä se, että siinä mainitaan Elisan asiakaspalvelu, verkkosivut ja myymälät.
Aiherivin alkuun lisätty "RE:" puolestaan pyrkii luomaan vaikutelmaa siitä, että viesti olisi jatkoa aiemmalle viestiketjulle Elisan kanssa.
Huijausviestin sisällössä on kuitenkin myös epäjohdonmukaisuuksia. Ensin viestissä kerrotaan epäonnistuneesta kuukausimaksusta, mutta sen jälkeen puhutaankin uudistuksesta, joka "ei vaikuta palvelun hinnoitteluun". Irralliselta tuntuva lause viittaa siihen, että viestiin on yhdistelty sisältöä, joka on poimittu eri yhteyksistä.