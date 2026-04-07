Nainen synnytti viikonloppuna vauvan Caribbean Airlinesin koneen laskeutuessa New Yorkiin. Tapahtumien kulku tallentui lennonjohdon nauhoille.
New Yorkin ilmatilassa Yhdysvalloissa elettiin pääsiäislauantaina jännittäviä hetkiä, kun raskaana ollut nainen alkoi synnyttää lentokoneessa.
Synnytys käynnistyi, kun Caribbean Airlinesin kone oli saapumassa Jamaikalta New Yorkiin.
Vauva putkahti maailmaan lopulta koneen laskeutuessa John F. Kennedyn kansainväliselle lentoasemalle, kertoo muun muassa yhdysvaltalainen uutismedia ABC News.
Lue myös: Valvontakamera tallensi naisen synnytyksen kesken ostosreissun – supistukset alkoivat vasta kaupassa
Tapahtumia seurasi "livenä" paitsi koneellinen ihmisiä, myös JFK:n kentän lennonjohto, jonka tallentimet nauhoittivat koko operaation.
Lennonjohdon nauhoituksessa kuullaan, kuinka lentäjä kertoo lennonjohtajalle, että raskaana oleva matkustaja on alkanut synnyttää. Tämän jälkeen hän pyytää lääkintähenkilökuntaa portille.
Lennonjohdon nauhoituksessa kuullaan ABC Newsin mukaan vielä, kuinka lennonjohtaja kysyy lentäjältä, onko matkustaja jo synnyttänyt, mihin lentäjä vastaa: "Kyllä, sir!"
Lennonjohtaja sanoo sitten leikkimielisesti, että naisen pitäisi nimetä vauva Kennedyksi.