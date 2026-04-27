Pienen lapsen kuolemaan päiväkodin sängyssä johtaneen onnettomuuden selvitys on valmistunut Onnettomuustutkintakeskuksessa.

Päiväuniaan nukkunut 2-vuotias lapsi kuoli vammoihinsa, jotka hän sai luisuttuaan kaappisängyn ja seinän väliin puristuksiin Vantaan Myyrmäessä Kelokuusen päiväkodissa 24. maaliskuuta. Onnettomuustutkintakeskus kertoo saaneensa nyt selvityksen valmiiksi tapauksesta.

Selvityksen mukaan sängyn mekanismeissa ei havaittu teknistä vikaa. Onnettomuus tapahtui, kun päiväkodin työntekijä nosti päiväunihetken päättymisen jälkeen sänkyä yläasentoon eikä huomannut, että lapsi nukkui sängyssä vielä päiväuniaan. Lapsi liukui pää edellä seinän ja sängyn väliin ja jäi ylävartalostaan puristuksiin. Työntekijä huomasi tapahtuneen välittömästi, soitti hätäkeskukseen, ja ensihoito saapui nopeasti paikalle.

Lapsi sai turmassa vakavia vammoja ja kuoli myöhemmin sairaalassa.

Viranomaisten mukaan seinälle nostettava kaappisänky voi aiheuttaa vakavan vaaran.

– Sängyn käyttömekanismi mahdollistaa sen, että kun sänkyä nostetaan, sängyssä oleva lapsi voi luisua sängyn ja seinän väliseen rakoon, eikä sängyn asentoa voi enää sinne luisumisen jälkeen muuttaa, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hanna Tiirinki.

Otkesin mukaan ​myös päiväkodin henkilöstömitoitus oli vaatimusten mukainen. Kaappisänkyjen käyttöön ei päiväkodissa ollut erillistä ohjetta, eikä niiden käyttöön ollut erikseen perehdytetty, Otkes kertoo.

Riskit kaappisänkyjen käytössä kasvavat etenkin, jos lapsia on läsnä niitä liikuteltaessa. Vantaan kaupunki ohjeistikin heti onnettomuuden jälkeen, että kaappisänkyä nostettaessa lapsia ei saa olla samanaikaisesti paikalla.

Otkesin mukaan myös muut valvovat viranomaiset sekä monet kunnat ja kaupungit ovat ryhtyneet turvallisuutta edistäviin toimiin onnettomuuden jälkeen.

Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tapahtumasta turvallisuustutkintaa.